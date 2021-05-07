Псаки сообщила, когда уйдет из Белого дома

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что планирует через год покинуть свой пост. Она рассказала, что изначально договаривалась с администрацией о таком сроке работы.

Об этом сообщил телеканал CNN. В подкасте журналиста Дэвида Аксельрода она сообщила, что в крайнем случае задержится еще на год. При этом Псаки ясно дала понять, что ей нравится вызов и ответственность ее должности.

Она также рассказала, что не рекомендует Байдену отвечать спонтанно. Его вообще часто об этом просят, но он всегда делает то, что хочет, потому что «он президент».

Пресс-секретарь призналась, что Белый дом все еще восстанавливается после владычества экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы как бы все еще находимся в процессе восстановления после периода „Игры престолов“ в нашей истории», — пошутила Псаки. Она также заявила, что 2021-й год стал очень быстрым. То, что было главной новостью в утренней газете, не обязательно попадет на брифинг в тот же день.

Джен Псаки широко известна уморительными оговорками и резкой критикой России. В частности, она угрожала послать американский флот к берегам Белоруссии.

Глава МИД России Сергей Лавров подметил «шизофренические нотки», которые проскакивают в заявлениях Псаки о продолжении антироссийских санкций.