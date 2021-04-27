«Проскакивают шизофренические нотки»: Лавров оценил слова Псаки об антироссийских санкциях

Заявления ряда американских деятелей о санкциях против России заставляют задуматься об адекватности этих людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости». По его словам, в некоторых высказываниях даже проскакивают «шизофренические нотки».

В качестве одного из примеров министр привел недавние слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что санкции в отношении России будут продолжены, потому что дают эффект, на который рассчитывал Вашингтон. Помимо этого, Псаки уточнила, что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России.

Лавров признался, что даже не может комментировать слова Псаки.

«Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме», — добавил глава МИД РФ.

Ранее на слова о положительном эффекте антироссийских санкций с иронией ответил сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что Вашингтон может не только вводить, но и расширять пакеты ограничительных мер. Еще один путь «снижения напряженности», по словам политика, размещение систем ПРО в Польше и Румынии.