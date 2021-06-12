Псаки рассказала, что ждут США от саммита в Женеве

Предстоящий саммит в Женеве станет для США возможностью отыскать пути для продвижения российско-американских отношений. В Белом доме считают, что есть шанс наладить взаимодействие на тему кибератак, ситуации на границе с Украиной и прав человека.

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки объяснила в интервью телеканалу CNN, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена необходима из-за возникшей между сторонами враждебности.

«Мы встречаемся <…> как раз из-за того, насколько враждебными стали наши отношения», — отметила она, указав также на разные взгляды двух государств на актуальные вопросы.

Псаки подчеркнула, что ухудшение взаимоотношений с Россией противоречит интересам Соединенных Штатов.

«Мы хотим найти путь вперед», — заметила она.

Назначенный на 16 июня саммит в Женеве пресс-секретарь Джо Байдена назвала «абсолютно точно отвечающим интересам США». В Белом доме, по ее словам, хотят более стабильных и предсказуемых отношений с РФ.

В плане взаимодействия американская сторона надеется продвинуться по вопросам кибератак и прав человека, а также конфликту на востоке Украины. Частью дискуссии также станет стратегическая стабильность и переговоры с Ираном.