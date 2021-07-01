Псаки ответила Путину на слова про инцидент в Черном море

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ответила на слова Владимира Путина на прямой линии о том, что в ситцации с эсминцем Великобритании у берегов Крыма замешаты не только британцы, но и США. По словам Псаки, цель американцев заключается в работе над более стабильными и предсказуемыми отношениями с Россией.

Журналисты на брифинге в Белом доме уточнили у нее, действительно ли США координировались с британским кораблем, и было ли это, как сказал Путин, провокацией.

«У меня нет ничего, чтобы [предоставить] детали или подтвердит. Как отметил президент Джо Байден, когда всего несколько недель назад участвовал в саммите в Женеве, наша цель — двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ», — сказала она.

По словам пресс-секретаря Байдена, за «какой-либо конкретикой» журналистам стоит обратиться в Пентагон, а не в Белый дом. А также Псаки напомнила, что Байден объявил «о ряде дальновидных действий в отношении России», что и определяет нынешнюю стратегию Вашингтона.

23 июня Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в Крыму. Минобороны РФ расценило действия британцев как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля. Позднее выяснилось, что премьер-министр страны Борис Джонсон лично принимал решение о проведении провокации в территориальных водах России.

В Германии нашли виновника провокационных действий британского и голландского кораблей в территориальных водах Крыма. Немцы решили, что «хаос» начался еще во времена президентства Барака Обамы.