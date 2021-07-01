В Германии нашли виновника провокационных действий британского и голландского кораблей в территориальных водах Крыма. Немцы решили, что «хаос» начался еще во времена президентства Барака Обамы.

Читатели немецкой газеты Der Spiegel заявили, что Обама первым высказался о России как о «региональной державе» и повел себя недипломатично. Их мнение привело РИА «Новости».

«Изначально во всем этом хаосе виноват Обама. <…> Путин должен был показать, что Россия — кое-что большее», — заявил один из комментаторов.

Другой решил, что после случившегося «корабли НАТО будут с должной осторожностью подходить к российским водам».

Попытки политиков внушить людям, что «все проблемы этого мира исходят от Путина», немцы назвали чепухой.

«Создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО и огромного военного бюджета этой организации», — подчеркнули они.

Некоторые задались вопросом, что в Черном море делают голландские и британские военные корабли. Читатели обратили внимание на тот факт, что «российские суда ВМФ не ходят через Мексиканский залив».

Эсминец Defender ВМС Великобритании вошел в территориальные воды РФ 23 июня в районе мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы нарушитель повернул назад.

На следующий день движение к Керченскому проливу начал фрегат ВМС Нидерландов, который находился в нейтральных водах. Военные РФ подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, заставив корабль сменить курс. Пролет осуществили на безопасном от голландского фрегата расстоянии.