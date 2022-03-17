facebook_pixel
    17 марта 2022, 00:22

    Псаки объяснила невозможность передать Украине истребители

    Псаки: передача МиГ-29 Украине воспримут как шаг к эскалации

    Александра Ломейко

    В Белом доме заявили, что решение США по передаче Украине истребителей МиГ-29 не изменилось. Поставку самолетов могут воспринять как шаг к эскалации.

    Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге уточнила, что на подобную помощь могут отреагировать «ошибочно».

    «Передача Украине [истребителей] может быть ошибочно воспринята как эскалация», — заявила она.

    Президент США Джо Байден, добавила Псаки, слышал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Конгрессом. Тем не менее глава Белого дома не собирается менять решение, основанное на оценках Пентагона.

    В администрации США, подчеркнула Псаки, полагают, что передача МиГ-29 не оказала бы значительного влияния на возможности ВСУ.

    Специалисты отмечали, что украинские военные пользуются устаревшее оружие и боеприпасы советских времен вместе со «старьем», которое им присылают США и НАТО.