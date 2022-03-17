Псаки объяснила невозможность передать Украине истребители

В Белом доме заявили, что решение США по передаче Украине истребителей МиГ-29 не изменилось. Поставку самолетов могут воспринять как шаг к эскалации.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге уточнила, что на подобную помощь могут отреагировать «ошибочно».

«Передача Украине [истребителей] может быть ошибочно воспринята как эскалация», — заявила она.

Президент США Джо Байден, добавила Псаки, слышал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед Конгрессом. Тем не менее глава Белого дома не собирается менять решение, основанное на оценках Пентагона.

В администрации США, подчеркнула Псаки, полагают, что передача МиГ-29 не оказала бы значительного влияния на возможности ВСУ.

Специалисты отмечали, что украинские военные пользуются устаревшее оружие и боеприпасы советских времен вместе со «старьем», которое им присылают США и НАТО.