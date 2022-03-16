Распродали свое и стали выпрашивать помощь. Украина осталась с остатками советского оружия и «старьем» США и НАТО

После объявления независимости на Украине осталось большое количество советского вооружения. Сначала власти активно его распродавали, а затем стали просить помощи у других стран. Теперь украинские солдаты используют устаревшее оружие и боеприпасы вместе со «старьем», которое им присылают США и НАТО.

«Попрошайничает у всех»

Украина приняла независимость летом 1991 года. На тот момент на территории страны располагались три ударных военных округа — Киевский, Прикарпатский и Одесский. Об этом «360» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Более того, из Венгрии и Чехословакии на территорию Украины были вывезены боеприпасы и многие виды вооружения, которые находились в южной и центральной группе войск. Но Украина за время своей независимости успела распродать все это», — отметил он.

По словам эксперта, в начале 2000-х годов Украина даже занимала одно из мест в десятке крупнейших экспортеров оружия. Сейчас оружия и боеприпасов у нее практически не осталось, а имеющееся вооружение сильно истрепалось.

«Теперь Украина попрошайничает у всего мира, просит помочь вооружением и боеприпасами. Как мы видим, НАТО с удовольствием ей поставляет свое старье в надежде на то, что США компенсируют им вот эти поставки на Украину», — подчеркнул Литовкин.

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Он добавил, что то, что приходит от НАТО и США нельзя назвать высокотехнологичным оружием. ВСУ получают вооружение 1980-90-х годов.

«Это далеко от того высокоточного оружия, которое использует Россия. Это не самое передовое оружие, которое есть на свете. У украинских военных нет таких компетенций, чтобы использовать такое оружие», — пояснил военный обозреватель.

Чем вооружена Украина?

Со времен госпереворота 2014 года военное оснащение Украины не улучшилось, заявил Литовкин. За время проведения боевой операции на юго-востоке Украины оружие поизносилось.

«Много было потрачено и уничтожено боевых машин. Израсходованы боеприпасы. Та помощь, которую ей оказали так называемые зарубежные спонсоры, эта помощь была в виде систем связи, разведки, навигации. Ну и поставка ПТРК Javelin, „Стингер“», — перечислил полковник в отставке.

Переданное оружие немного помогло украинским военным, но это не та помощь, с которой можно было бы противостоять российской армии. Как отметил Литовкин, это оружие, может быть, и помогало воевать против Донбасса, но с российским вооружением оно не сравнится.

«Украина в первые же дни спецоперации потеряла всю свою авиацию, все системы ПВО, флот. Сегодня Украине практически нечем воевать, кроме как остатками советского оружия — „Точками-У“, системами залпового огня „Град“ и „Смерч“, дальнобойной артиллерией, 152-миллиметровой гаубицей „Акация“ и 122-миллиметровой „Гвоздикой“» — заявил военный обозреватель.

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Еще украинские военные располагают минометами калибра 120 и 82 миллиметра. Помощь других стран не прибавила особенной мощи армии Украины, но дала уверенность в своих силах.

«Подняла агрессивный дух украинской армии. Тем более, что украинская армия прошла через подготовку и переподготовку под руководством инструкторов США и НАТО. Но ход спецоперации показывает, что украинская армия терпит поражение одно за другим», — подчеркнул полковник в отставке.

Он добавил, что Украину спасает только то, что Россия взяла на себя обязательства не штурмовать города и не стрелять по населенным пунктам. При этом ВСУ размещают свою боевую технику среди жилых домов, школ, больниц и так далее.

Поставки из США и НАТО

Украина с 2019 года получает от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Боеголовки оснащены инфракрасной головкой самонаведения на цель. Оружие отличается высокой мобильностью, так как имеет небольшие размеры и вес. Часть таких комплексов уже перешла российским военным. Бойцы захватывают вооружение во время боев с украинскими формированиями.

Еще от американской стороны и стран НАТО украинские военные получают ПТРК «Стрингер» и комплексы «Гром». Последний предназначен для поражения низколетящих самолетов. Речь идет о высоте до трех километров. «Стрингеры» тоже используются для поражения низколетящих воздушных целей.

Среди поставок есть и противотанковые управляемые ракеты NLAW. Некоторые из них уже осваивают военные ДНР. Украина получила шведские комплексы от Великобритании, но ВСУ бросила их во время отступления.

Беспилотники Украине предоставляет Турция. Ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА Bayraktar можно использовать для проведения разведки или уничтожения вражеских целей. Власти Украины приобрели лицензию на производство дронов и собираются построить завод для их сборки.