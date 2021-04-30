Псаки назвала возможные темы саммита с Россией

На саммите с Россией американская сторона намерена поднять темы, касающиеся ситуации на границе с Украиной и дипломатических усилий вокруг Ирана. Подтверждения встречи на высшем уровне пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заметила, что во время телефонного разговора президентов двух стран эти вопросы поднимались. Ее слова процитировал ТАСС.

«Но у меня нет никаких новостей о времени или подтверждении такой встречи на данный момент», — подчеркнула Псаки.

Больше рассказать о повестке в Белом доме смогут после подтверждения встречи. Сейчас Вашингтон намерен «продвинуться к более стабильным и предсказуемым отношениям». Пресс-секретарь Байдена упомянула «обеспокоенности» Соединенных Штатов, но указала на возможные для сотрудничества сферы.

«Например, дипломатические усилия по Ирану», — заметила она, допустив, что эта тема может стать одной из главных.

Идея проведения российско-американского саммита прозвучала 13 апреля в ходе беседы президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Байден предложил встретиться в третьей стране в предстоящие месяцы.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Салливан ранее заметил, что в Соединенных Штатах идет активное обсуждение возможного саммита.