Белый дом заявил об активном обсуждении саммита Путина и Байдена

США активно обсуждают с Россией возможный саммит президентов Джо Байдена и Владимира Путина, но его время и место не определены, рассказал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Салливан.

«Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности (Николаем Патрушевым — прим. ред.) Мы пытаемся строить планы по саммиту летом в третьей стране в Европе, дата не определена, место не определено, но это активно обсуждается», — сказал Салливан во время своего выступления на площадке Аспенского форума. Его слова приводит РИА «Новости».

С точки зрения Байдена, повторил Салливан, саммит будет полезен для «установления лучшего взаимопонимания» между странами.

В середине апреля Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По данным пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Потом президент Америки предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.