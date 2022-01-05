Псаки назвала безумными заявления о причастности США к митингам в Казахстане

Заявления о причастности США к протестам в Казахстане являются ложными и безумными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации», — привел слова Псаки ТАСС.

Пресс-секретарь добавила, что в последние годы американские власти видели немало подобного. Также Псаки отметила, что США призывают митингующих в Казахстане выражать свои требования мирно.

«Мы следим за сообщениями о протестах в Казахстане. Мы поддерживаем призывы к спокойствию, к протестующим — выражать свои требования мирно, к властям — проявлять сдержанность», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Протесты охватили разные города Казахстана четыре дня назад. Акции переросли в беспорядки и столкновения местных жителей с силовиками. По информации МВД, во время митингов погибли восемь полицейских и солдат национальной гвардии. По всей стране объявили чрезвычайное положение.