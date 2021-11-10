Проживающая в США россиянка рассказала необычные подробности о местном хлебе

Блогер Светлана, которая переехала жить в США из России, показала своим зрителям в TikTok местный хлеб. Она рассказала, что он очень сладкий, лежит на полках месяцами и совсем не портится.

«Из чего он сделан — непонятно. Но такая буханка может лежать месяц без холодильника и абсолютно не покрыться плесенью», — публично удивилась девушка, добавив, что изделие по виду напоминает пластилин.

Ролик набрал почти два миллиона просмотров, но зрители в не разделили недовольства Светланы, а многие из них и осудили ее за предвзятое отношение. Больше всего лайков собрали комментарии, в которых пользователи объясняют, что на самом деле представляет из себя хлеб, который показала блогер.

«Это тостовый хлеб. Его просто так не едят, а запекают», — прояснил один из юзеров. Другой добавил, что все дело в кукурузой муке, которая придает мучному сладковатый вкус, и которая столь популярна из-за большого количества кукурузы в США.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург советовал включить хлеб в свой рацион при пандемии, потому что он содержит сложные углеводы, а вот сладкое медик советовал исключить.