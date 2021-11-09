Названы повышающие иммунитет продукты

Полноценное питание очень важно для поддержания организма в период активного распространения инфекций. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с ИА Nation News перечислил продукты, которые укрепляют иммунитет.

«Хорошим компонентом питания является морская рыба. Надо есть не менее 3-4 порций в неделю. Желательно отдавать предпочтение жирной рыбе, типа скумбрии, сельди, сардин. Если речь идет о лососевых, то лучше выбирать дикую рыбу, которая выловлена в море. От этого зависит наличие важных компонентов омега-3 жирных кислот, витамина D и йода», — рассказал врач.

Также в рацион нужно включить больше овощей и фруктов и такие ягоды, как малина, ежевика, клюква, черника — они понижают свертываемость крови, что важно при вирусных заболеваниях.

«Нужно включить в рацион кисломолочные продукты, чтобы обеспечить присутствие бактериальных тел. Они выполняют функцию стимуляции иммунитета, обладают противовоспалительным действием. Также во время пандемии нужно потреблять сложные углеводы, такие как грубые крупы и хлеб. Исключить же из рациона стоит сахар, подсолнечное масло, плохие жиры, красное мясо», — добавил Гинзбург.