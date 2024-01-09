Мир 09 января 2024, 02:37 «Проверенное оружие». Медведев пошутил о Майдане после забастовок фермеров в Берлине Медведев пошутил о Майдане после забастовок фермеров в Германии РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил про вероятный Майдан в Германии из-за протестов немецких фермеров и роста расходов на помощь украинской стороне. Свое мнение политик высказал в соцсети Х.

Он отметил, что протестующие фермеры заблокировали весомую часть страны. Субсидии сельскому хозяйству подошли к концу, а сумма, потраченная на поддержку Украины, продолжает расти.

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«При этом Германия — главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие — Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса [канцлер ФРГ Олаф] Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом», — написал Медведев.

«Обиженной ливерной колбасой» Шольца весной прошлого года назвал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Ранее немецкие фермеры начали протесты по всей стране. Они выступили против мер, которые власти приняли для экономии бюджета. Манифесты начались почти во всех федеральных землях, сотни тракторов с протестантами перекрыли дороги в Германии. Люди держат плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего» и «Мы боремся за свое существование».