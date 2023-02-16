Мир 16 февраля 2023, 13:26 Проведение мирных переговоров России и Украины сочли возможным FT: генерал США Милли допустил возможность проведения переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Проведение переговоров между Россией и Украиной возможно. Начать обсуждение можно в любой момент. Об этом заявил американский генерал Марк Милли, слова которого привела газета The Financial Times.

«До весны осталось всего несколько недель, но это просто горизонт планирования. Возможность начать мирные переговоры есть в любой момент», — подчеркнул военный эксперт.

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Он указал, что препятствием для плодотворного диалога может стать позиция сторон, которых они жестко придерживаются.

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Милли сравнил конфликт на Украине с уроком Второй мировой войны, когда военные действия можно остановить лишь мощью. Он обратил внимание, что с ядерным арсеналом России ставки повышаются и другим странам надо вести себя крайне осторожно.

Ранее парламентарий из Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что только переговоры спасут Украину.