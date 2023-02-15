Спецоперация 15 февраля 2023, 06:29 Британский политик заявил, что только переговоры спасут Украину Британский политик Гэллоуэй: Россия уничтожит ВСУ, если Украина откажется от переговоров РИА «Новости»

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Правительству Украины следует пойти на переговоры с Россией и согласиться не пускать НАТО на свою территорию, иначе она падет в ближайшие месяцы. Парламентарий из Великобритании Джордж Гэллоуэй сказал об этом в интервью китайской газете Global Times.

Он предупредил, что военно-политическая ситуация на Украине достигла важного переломного момента. Это очевидно по тому, что произошло на поле боя — командование увело свои части с поля боя в тыл. Политик сравнил произошедшее со Сталинградской битвой, которая предопределила ход Великой Отечественной войны.

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«Если у украинцев не будет правительства, которое будет свободно вести переговоры о прекращении политического соглашения и прекращении конфликта, военная ситуация для них очень резко и резко ухудшится в ближайшие пару месяцев», — сказал он.

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Танки Abrams, по его мнению, не помогут Вооруженным силам Украины, потому что, во-первых, они показали свою неэффективность в Ираке и Афганистане, во-вторых, обещанную версию поставят без брони, в-третьих, их поставят не раньше следующего года и в небольшом количестве. Немецких Leopard, по мнению британского парламентария, тоже недостаточно для победы. Он назвал поставки этой бронетехники элементом шоу. Вооруженные силы России, по его мнению, могут смять некоторые оставшиеся подразделения противника за считанные дни.

Западные страны лишь раздувают конфликт, оказывая киевскому режиму военную помощь, считает политик. Остановить его могут только переговоры на предварительном условии — Украина никогда не подаст заявку на вступление в НАТО, а силы Альянса не войдут на ее территорию ни непосредственно, ни в виде оружия, техники и инструкторов.