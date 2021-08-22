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    22 августа 2021, 02:22

    Проведение «Крымской платформы» лишено здравого смыла — глава Крыма

    Дарья Бунякова

    Украинские власти проведут в Киеве саммит «Крымская платформа». Но глава Крыма Сергей Аксенов считает, что мероприятие лишено всякого смысла.

    Проведение «Крымской платформы» лишено здравого смыла — глава Крыма

    «Что они хотят делать на „Крымской платформе“, мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой „Крымской платформе“ нет», — заявил глава полуострова в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее о проведении саммита высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, после обсуждения вопросов российская сторона изучит позиции стран-участниц и сделает выводы. Захарова посоветовала представителям Запада приехать не в Киев, а в сам Крым.

    Устроить саммит предложил президент Украины Владимир Зеленский. «Крымская платформа» пройдет 23 августа в Киеве. На саммите поднимут тему «возвращения» контроля над Крымом. Глава МИД России Сергей Лавров называл мероприятие шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».