Украинские власти проведут в Киеве саммит «Крымская платформа». Но глава Крыма Сергей Аксенов считает, что мероприятие лишено всякого смысла.

«Что они хотят делать на „Крымской платформе“, мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой „Крымской платформе“ нет», — заявил глава полуострова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее о проведении саммита высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, после обсуждения вопросов российская сторона изучит позиции стран-участниц и сделает выводы. Захарова посоветовала представителям Запада приехать не в Киев, а в сам Крым.

Устроить саммит предложил президент Украины Владимир Зеленский. «Крымская платформа» пройдет 23 августа в Киеве. На саммите поднимут тему «возвращения» контроля над Крымом. Глава МИД России Сергей Лавров называл мероприятие шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».