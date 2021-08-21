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    21 августа 2021, 23:59

    Захарова пригрозила жесткими выводами участникам саммита «Крымский мост»

    Дарья Бунякова

    Украина проведет саммит «Крымская платформа». После мероприятия Россия изучит позиции стран-участниц и сделает выводы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова пригрозила жесткими выводами участникам саммита «Крымский мост»

    По словам Захаровой, украинская сторона никогда не приглашает представителей Крыма на мероприятия, связанные с полуостровом.

    «Максимум, на что они готовы: пригласить или даже сделать ключевыми спикерами людей, которые когда-то, например, во времена Советского Союза, были связаны с Крымом, но сейчас и в последние десятилетия там не находятся», — отметила она в интервью «Газете.ru».

    Всего на саммите будут представители 14 стран. Официальный представитель МИД подчеркнула, что западным участникам мероприятия было бы намного эффективнее отправится не в Киев, а в Крым.

    «Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?» — подчеркнула Захарова.

    Она добавила, что Запад лицемерит, так как намеренно блокирует любые контакты с полуостровом, но при этом заверяет, что тема Крыма ему не безразлична.

    «Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответсвующие выводы», — заключила официальный представитель МИД.

    Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Провести мероприятие предложил президент страны Владимир Зеленский.