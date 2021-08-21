Захарова пригрозила жесткими выводами участникам саммита «Крымский мост»

Украина проведет саммит «Крымская платформа». После мероприятия Россия изучит позиции стран-участниц и сделает выводы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, украинская сторона никогда не приглашает представителей Крыма на мероприятия, связанные с полуостровом.

«Максимум, на что они готовы: пригласить или даже сделать ключевыми спикерами людей, которые когда-то, например, во времена Советского Союза, были связаны с Крымом, но сейчас и в последние десятилетия там не находятся», — отметила она в интервью «Газете.ru».

Всего на саммите будут представители 14 стран. Официальный представитель МИД подчеркнула, что западным участникам мероприятия было бы намного эффективнее отправится не в Киев, а в Крым.

«Потому что это главный вопрос, который возникает: если вы говорите о Крыме, почему вы там ни разу не были?» — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Запад лицемерит, так как намеренно блокирует любые контакты с полуостровом, но при этом заверяет, что тема Крыма ему не безразлична.

«Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответсвующие выводы», — заключила официальный представитель МИД.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Провести мероприятие предложил президент страны Владимир Зеленский.