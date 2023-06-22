Эксклюзив 22 июня 2023, 18:31 «Осень многое покажет». Прав ли экс-разведчик, что украинский конфликт близок к концу? Военный эксперт Михайлов: ситуация в зоне СВО может кардинально измениться осенью РИА «Новости»

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Американский экс-разведчик Скотт Риттер предположил, что основные боевые действия могут завершиться на Украине уже через несколько месяцев: контрнаступление ВСУ провалится, а российские войска освободят все территории новых регионов и создадут вокруг буферную зону. Ситуация в зоне СВО действительно может кардинально измениться осенью, подтвердил в разговоре с «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Переломный момент в зоне СВО

Согласен с мнением бывшего американского разведчика, что основная фаза боевых действий вполне может закончиться к осени. То есть сейчас наступает переломный момент на линии боестолкновения.

Думаю, украинское командование введет резервы — свежие бригады. Мы их, как обычно, «перемелем». Сейчас ситуация на фронте напряженная, это очевидно.

РИА «Новости»

Но уже все западные эксперты пишут о том, что российская армия сегодня наиболее боеспособна — ее подготовка на порядок выше, чем в начале СВО. Также впечатляет мощнейшая линия оборонительных сооружений.

Нельзя оставлять под боком Западную Украину

О том, что у Украины мало шансов победить, кричат отовсюду. Поэтому выводы Риттера неудивительны.

Вопрос в другом: какие освобожденные территории мы будем брать, чтобы создать буферную зону? Я склонен к тому, что это нужно делать на границах со странами НАТО 1991 года.

Если мы оставим у себя под боком Западную Украину, которая будет дышать на нас ядом, это не есть хороший вариант. С другой стороны, можно сделать серой зоной, зачищенной от любого нацистского влияния, территорию Западной Украины, а русские территории будут под нашим контролем, естественно, в составе России.

Лично я такой вариант допускаю.

РИА «Новости»

Запад решает все

Многое зависит от западных партнеров Украины. Если там решат продолжать боевые действия за счет украинского человеческого актива, то они могут продлиться и после осени.

Все меняется каждый день. Допускаю, что после того, как мы «перемололи», Запад решит сесть за стол переговоров. США уже достигли своих целей, как минимум по спаду экономики ЕС. Многие компании перебрались из Европы в Америку. США более-менее поднасытились. Поэтому, вполне вероятно, что сядем за стол переговоров осенью.

Победителей не судят

Президент России Владимир Путин показал нам турецкую попытку мирного договора, где нас обманули. Мы сейчас должны иметь свой готовый мирный договор, указывать, кто будет с нами разговаривать за столом переговоров.

То есть подходить с позиции силы. Победителей не судят.

Осень, конечно, многое покажет. Мы видим на некоторых участках линии соприкосновения затишье. Командиры докладывают с мест, что ВСУ начали менять тактику боевых действий, поскольку у них осталось мало западного вооружения. Посмотрим, сможем ли мы ответить контрударом и окончательно додушить противника. Он реально сейчас ослаблен, притом что резервы есть.

Недаром об этом заявлил Путин. Решит ли Украина до конца использовать все резервы и быть уничтоженной — уже вопрос ее западным хозяевам. Пока Риттер логично предполагает, что осенью может произойти кардинальная смена ситуации в зоне спецоперации.