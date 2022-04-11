Провал западных санкций против России признали во Франции

Французская газета Monde diplomatique пришла к выводу, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР доказывает провал санкционной политики Запада последних восьми лет. По мнению авторов Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, принятые после данного решения ограничительные меры также едва ли увенчаются успехом.

«Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <…> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — говорится в материале.

Публицисты отмечают, что так называемая международная политика ультиматумов, толкающая к принятию ответных мер, продемонстрировала свою неэффективность и даже опасность.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — предупредили обозреватели.

Ранее колумнист журнала National Interest Уилл Смит отметил, что США и их союзники не обозначили конкретных условий снятия санкций против РФ, поэтому не смогут достичь своих целей