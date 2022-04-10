Американский журналист назвал главную ошибку США при объявлении санкций против России

США и их союзники не обозначили конкретных условий снятия санкций против РФ, поэтому не смогут достичь своих целей, считает колумнист журнала National Interest Уилл Смит. Он отметил, что Белый дом порой воспринимает как самоцель экономическое давление.

Когда санкции объявляются с расплывчатыми или постоянно меняющимися условиями и нет дипломатических контактов, правительства не рассматривают возможности того, что ограничения когда-то будут сняты, подчеркнул журналист.

«Удивительно, но реакция подпавших под санкции государств стала второстепенной заботой для тех, кто считает экономическую „боль“ высшим показателем успеха», — заметил он.

Американские санкции наносят ущерб экономике других стран, но ни разу не помогли США достичь первоначальных целей, добавил Смит. Он также напомнил: ранее руководители Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Северной Кореи доказали, что экономические сложности не заставят их принять угрожающие власти ультиматумы.

«Жесткие требования Соединенных Штатов, которые государства зачастую воспринимают как угрозу своим основным интересам или существованию, объясняют безуспешную политику санкций», — резюмировал колумнист.

Американский журналист Бредли Бланкеншип, проживающий в Праге, тоже констатировал, что Запад переоценил свои возможности и его санкции не смогли сокрушить российскую экономику.