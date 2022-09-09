Протоиерей Балашов раскритиковал объявление Латвией автокефалии ЛПЦ | 360°

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Протоиерей Балашов раскритиковал объявление Латвией автокефалии ЛПЦ

Протоиерей Балашов назвал «безумным вторжением» объявление Латвией автокефалии ЛПЦ

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Принятие Сеймом Латвии закона об автокефалии Латвийской православной церкви (ЛПЦ) — это «безумное вторжение» государства в дела церкви. Таким мнением поделился с РИА «Новости» советник главы Русской православной церкви (РПЦ), патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Согласно тексту закона, ЛПЦ становится автокефальной, то есть получает полную независимость от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.

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«Не удивлен, хотя безумие антиконституционного вторжения государственной светской власти в сферу исключительной компетенции Церкви — налицо», — отреагировал представитель РПЦ Балашов.

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В Московском патриархате пояснили, что церковное право не дает светской власти возможность определять канонический статус православной церкви. С 1992 года ЛПЦ является самоуправляемой.

В Латвии заявляют, что отказ от связей с Московским патриархатом важен для верующих и обеспечения национальной безопасности.

РПЦ

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