Латвийская церковь отделилась от РПЦ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 18:21 Поделиться Telegram

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Viber Латвийская церковь отделилась от РПЦ Сейм признал Латвийскую православную церковь автокефальной РИА «Новости»

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Депутаты парламента Латвии 8 сентября в срочном порядке приняли поправки в закон о самостоятельности Латвийской православной церкви. Об этом сообщили на официальном сайте сейма.

Таким образом, Латвийская православная церковь получила независимость от Московского патриархата.

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«С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви», — заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминьш.

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По его словам, решение сейма отвечает интересам не только местной автокефалии, но и всего населения страны. Также он заявил, что независимость Латвийской православной церкви от РПЦ положительно скажется и на национальной безопасности в частности.

Каминьш отметил, что нововведения в законопроекте устранят влияние и власть Русской православной церкви над Латвийским подразделением.

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