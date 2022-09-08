Латвийская церковь отделилась от РПЦ | 360°

Все новости

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Реклама

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Мир

08 сентября 2022, 18:21

Латвийская церковь отделилась от РПЦ

Сейм признал Латвийскую православную церковь автокефальной

Читать 360tv в

Депутаты парламента Латвии 8 сентября в срочном порядке приняли поправки в закон о самостоятельности Латвийской православной церкви. Об этом сообщили на официальном сайте сейма.

Таким образом, Латвийская православная церковь получила независимость от Московского патриархата.

Реклама

«С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви», — заявил председатель комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминьш.

Реклама

По его словам, решение сейма отвечает интересам не только местной автокефалии, но и всего населения страны. Также он заявил, что независимость Латвийской православной церкви от РПЦ положительно скажется и на национальной безопасности в частности.

Каминьш отметил, что нововведения в законопроекте устранят влияние и власть Русской православной церкви над Латвийским подразделением.

Латвия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама