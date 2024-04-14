Мир 14 апреля 2024, 09:21 «Противоречит логике». В Киргизии ответили МВД России на ЧП с послом МИД Киргизии: комментарий МВД РФ о ситуации с послом противоречит здравой логике РИА «Новости»

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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о ситуации с послом Киргизии в Москве вызывает вопросы. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

В ведомстве отметили, что из слов Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама стала виновницей случившегося, когда находилась внутри своей квартиры.

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«Это противоречит здравой логике. Рассчитываем на оперативную и объективную служебную проверку», — заявили в пресс-службе.

Также в дипломатической службе Киргизии добавили, что МВД необходимо рассмотреть видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

Ранее стало известно, что два сотрудника МВД прибыли по месту проживания советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова в Москве для проверки законности его пребывания в стране. В доме находилась жена дипломата, которая отказалась предъявить документы. В отношении полицейских начали служебную проверку.

МИД Киргизии отмечал, что правоохранители своими действиями нарушили Венскую конвенцию.