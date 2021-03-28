Противники Пашиняна потребовали, чтобы он ушел в отставку насовсем

Оппозиционеры из «Движения спасения родины» устроили шумное шествие в Ереване, требуя, чтобы премьер Армении Никол Пашинян ушел в отставку насовсем, а не только для внеочередных выборов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Координатор оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что его движение будет и дальше добиваться полного отстранения Пашиняна от власти.

Вазген Манукян, претендующий на кресло премьера, упрекнул Пашиняна в том, что он применяет силовиков для борьбы со своими политическими противниками. Он считает, что это равнозначно применению силы, а значит, отвечать нужно тем же, и для этого должен сплотиться весь народ.

«В день икс мы поднимемся всем народом на ноги, чтобы решить все в один-два дня», — заявил Манукян.

Пашинян ранее в воскресенье в ходе встречи с жителями Армавирской области заявил, что в апреле подаст в отставку. Но при этом он пояснил, что сделает это для проведения внеочередных выборов, а не для того, чтобы уйти. Если после отставки парламент дважды не изберет премьера, то Пашинян продолжит исполнять обязанности.