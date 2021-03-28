Пашинян заявил, что уйдет в отставку в апреле

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Но обязанности премьера она все равно продолжит исполнять. Об этом сообщило РИА «Новости».

В воскресенье в Ереване перед зданием парламента Армении собрались представители оппозиции. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Пашиняна.

«В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», — сказал он.

Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян сообщил, что если Пашинян уйдет в отставку формально для запуска механизма досрочных парламентских выборов, то оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности премьера в предвыборный период, передало РИА «Новости».

Ранее Пашинян заявил, что досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Исходя из армянского законодательства, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства.