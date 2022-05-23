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    23 мая 2022, 04:19

    Против США предложили ввести санкции за участие в конфликтах

    Евродепутат от Хорватии Колакушич: санкции нужно ввести против США за участие в конфликтах

    Полина Созыкина

    Евросоюзу следует ввести санкции против Саудовской Аравии и США за разжигание и участие в военных конфликтах, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на заседании Европарламента. Видеоролик выступления опубликован в Twitter.

    Против США предложили ввести санкции за участие в конфликтах

    «Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — заявил Колакушич.

    Депутат Европарламента счел санкции против России «невероятной ложью» и «лицемерием». Он отметил, что от антироссийских рестрикций страдают простые европейцы.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич также выступил против антироссийских санкций. Вучич подчеркнул, что у страны есть собственные интересы, и они будут их отстаивать.