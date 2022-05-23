Против США предложили ввести санкции за участие в конфликтах

Евросоюзу следует ввести санкции против Саудовской Аравии и США за разжигание и участие в военных конфликтах, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на заседании Европарламента. Видеоролик выступления опубликован в Twitter.

«Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — заявил Колакушич.

Депутат Европарламента счел санкции против России «невероятной ложью» и «лицемерием». Он отметил, что от антироссийских рестрикций страдают простые европейцы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич также выступил против антироссийских санкций. Вучич подчеркнул, что у страны есть собственные интересы, и они будут их отстаивать.