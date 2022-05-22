Президент Сербии обозначил позицию страны в отношении антироссийских санкций

Правительство Сербии, насколько это будет возможно, будет придерживаться решения Совета национальной безопасности по невведению антироссийских санкций. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, отвечая журналистам.

Представители СМИ указали на предложение оппозиции, которая просила официально дополнительно обозначить позицию по ситуации на Украине. Вучич отметил, что сегодня он также не услышал аргументов ни «за», ни «против».

«Наше дело — бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали — решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Сербия не верит в политику санкций, поскольку сама много лет являлась жертвой ограничений, об этом Вучич говорил в начале мая. Он отметил, что у страны есть собственные интересы и большинство сербов выступают против антироссийской санкционной политики Запада. Переубедить Вучича не смогли даже намеки Брюсселя, что поддержка санкций поможет вступлению Сербии в Евросоюз.