Турция заблокировала заявление НАТО о действиях против Белоруссии

Турция заблокировала принятие заявления НАТО о Белоруссии. Документ касался «практических действий» против страны, принятых в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на информированных дипломатов.

«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия против Минска, который сохранил официальное партнерство с альянсом», — отметил автор статьи.

Североатлантический совет 26 мая опубликовал заявление, в котором страны НАТО призвали начать международное расследование ситуации с посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Также в документе потребовали освободить задержанных Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники по НАТО подтвердили свою поддержку решений, принятых по Белоруссии Евросоюзом. Еще они выразили солидарность с Латвией «в связи с необоснованной высылкой дипломатов».

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс. После получения пилотами сообщения о бомбе лайнер пришлось экстренно посадить в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с россиянкой Софией Сапегой задержали силовики. Действия белорусских властей раскритиковали страны Евросоюза, которые призвали запретить самолетам республики летать над территорией ЕС.