Аir France отменила пятничный рейс из Парижа в Москву

Авиакомпания Аir France объявила об отмене рейса из Парижа в Москву на ближайшую пятницу, 28 мая. Причиной стало отсутствие разрешения на полет со стороны российских властей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.

Это уже второй рейс авиакомпании между Москвой и Францией, отмененный за эту неделю.

«Завтрашний рейс отменен. Причина отмены рейса та же (отсутствие нового разрешения со стороны России — ред.)», — заявил представитель компании.

Первый рейс Аir France из Парижа в Москву отменили в среду, 26 мая.

Западные авиакомпании начали отказываться от полетов над воздушным пространство Белоруссии после посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска.

Как пояснил в беседе с «360» исполнительный директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, теперь им придется согласовывать с авиационными службами России новые маршруты. По оценке эксперта, это может занять несколько дней.

Борт Ryanair сел в аэропорту Минска после заявления диспетчера, что к нему поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Согласно опубликованной распечатке переговоров, сотрудник аэропорта советовал экипажу поменять курс и пойти на посадку в аэропорту столицы Белоруссии.

В ходе повторного досмотра пассажиров сотрудники спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В республике он проходит по нескольким уголовным делам. Также силовики забрали россиянку Софию Сапегу. В российском МИД заявили, что ее подозревают в совершении преступлений на территории республики. Девушку арестовали на два месяца.

Действия белорусских властей раскритиковали страны Евросоюза. По итогам саммита главы государств призвали запретить авиакомпаниям республики входить в воздушное пространство ЕС. Своим перевозчикам они рекомендовали не летать над территорией Белоруссии.