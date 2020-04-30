Десятки разлагающихся тел на соседней улице. Нью-Йорк не успевает хоронить жертв COVID-19

Десятки разлагающихся трупов нашли в грузовиках у похоронного бюро в Бруклине. С начала пандемии коронавируса в Нью-Йорке скончались более 18 тысяч человек. Сфера ритуальных услуг города колоссально перегружена, и умерших физически не успевают хоронить или кремировать.

Десятки разлагающихся тел обнаружили в рефрижераторных грузовиках U-Haul, припаркованных у похоронного бюро Andrew T. Cleckley на Ютика-Авеню в Бруклине. Как сообщила New York Times, утром 29 апреля соседи пожаловались в полицию на исходящий от автомобилей неприятный запах.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили ужасающую картину — внутри сломавшихся холодильников лежали мешки с человеческими телами. В одном из них, рассказали Daily News соседи, находилось 15 тел, в другом — еще больше. Всего их было около 50.

После того, как рефрижераторы сломались, уточняет NBC, работники бюро использовали лед, чтобы попытаться уберечь останки от разложения. По словам местных властей, еще не ясно, сколько из этих умерших стали жертвами COVID-19.

«Пока эта ситуация расследуется. О ней сообщили прохожие, которые почувствовали запах. Но у нас не должно быть того, что есть сейчас: когда заполненные телами грузовики стоят вдоль улицы», — сказал президент Бруклина Эрик Адамс.

Некоторые тела, говорят соседи, лежали в машинах с самого начала пандемии. «Я видел, как они складывали тела друг на друга внутри грузовиков. Это продолжалось с самого начала пандемии коронавируса. Но это не то, как нужно обращаться с людьми при подготовке их к последнему пути», — заявил Абдул Камара.

Полицейские рассказали, что владелец похоронного бюро использовал грузовики U-Haul для хранения тел из-за того, что в морге закончились места. Когда сотрудники агентства выяснили, что холодильники сломались, они вызвали другой рефрижератор. Но водитель опоздал. Грузовик приехал только 30 апреля, и в него сразу же перенесли все останки.

Слишком много тел

На сегодняшний день в США число заразившихся COVID-19 превысило миллион человек. Из-за вируса скончалась почти 61 тысяча американцев, более 18 тысяч умерших проживали в Нью-Йорке. С начала пандемии сфера ритуальных услуг города испытывает колоссальную нагрузку. Владельцы похоронных бюро оказались в тисках. С одной стороны, из больниц и домов престарелых в агентства ежедневно привозят десятки новых жертв коронавируса. С другой, они физически не могут в постоянном режиме быстро кремировать или хоронить такое огромное количество тел.

Дополнительная проблема заключается в том, что до погребения агентства обязаны хранить тела в условиях, препятствующих заражению. Но из-за нехватки места некоторые агентства используют рефрижераторные трейлеры. Другие превращают часовни во временные морги, охлаждая воздух в них мощными кондиционерами.

Больничные морги тоже переполнены. Семьи, которые не могут найти похоронное бюро, чтобы отправить умершего родственника в последний путь, могут попросить окружную службу судмедэкспертизы хранить тело до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Бруклинские чиновники уже заявили, что город временно заморозит останки некоторых жертв коронавируса вместо того, чтобы хоронить их на острове Харт. Это крупнейшее в стране кладбище, финансируемое налогоплательщиками, оно располагается в черте Нью-Йорка, рядом с Бронксом. Там захоронены около миллиона человек.

По мнению чиновников, их инициатива должна снизить нагрузку на ритуальную сферу города. Но после случившегося глава Бруклина Адамс заявил, что сформирует специальный комитет, куда войдут представители городских властей, похоронных бюро и кладбищ.

«Тот факт, что полный тел трейлер стоял на популярной дороге, травмирует наше сообщество. Травмирующее воздействие из-за случившегося выйдет за рамки потрясений от коронавируса. Вы представляете себе грузовики, где нет стеллажей? То есть чьи-то умершие родственники лежали друг на друге», — заключил Адамс.