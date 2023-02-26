Мир 26 февраля 2023, 22:36 Закон о смертной казни для террористов приняли в Израиле Нетаньяху сообщил, что в Израиле приняли закон о смертной казни для террористов РИА «Новости»

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Комиссия по законодательству вместе с министром Итамаром Бен-Гвиром в Израиле приняла закон о смертной казни для террористов. Об этом написал в Twitter премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, важно действовать в сфере безопасности таким образом, чтобы «создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать безопасность Израиля». В законопроекте отмечается, что смертная казнь грозит любому, кто умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля.

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Кроме того, наказание распространяется на тех, кто совершает преступление из расистских побуждений и с целью нанесения вреда израильскому государству.

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Смертная казнь — это лишение преступника жизни в качестве наказания. Во многих странах она является незаконной, лишь в некоторых — официальным уголовным наказанием за тяжкие преступления. Ежегодно высшую меру наказания приводят в отношении порядка тысячи человек.

В России нет смертной казни, мораторий на этот вид наказания действует с 1997 года. Вместо казни людям, совершившим крайне тяжкие преступления, грозит пожизненное лишение свободы.