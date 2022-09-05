Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Мир

05 сентября 2022, 23:03

Двух ЛГБТ-активистов в Иране приговорили к смертной казни за пропаганду гомосексуализма

Суд в Иране приговорил двух человек к смертной казни за пропаганду гомосексуализма

Читать 360tv в

Двух ЛГБТ-активистов приговорили к смертной казни в Иране, сообщила газета The Jerusalem Post. Суд признал их виновными в «пропаганде гомосексуализма».

Речь идет о 31-летней Захре Седики Хамедани из Накаде и 24-летнем Эльхаме Чубдаре из Урмии. Правозащитники из организации Hengaw рассказали, что задержанных лишили доступа к адвокату, и до оглашения приговора держали в женском отделении центральной тюрьмы Урмии.

Реклама

«Они, вероятно, будут повешены с использованием варварского метода долгого, медленного удушения», — отметил британский правозащитник Питер Тэтчелл.

Реклама

Авторы статьи напомнили, что с 1979 года в Иране казнили от четырех до шести тысяч геев и лесбиянок.

Патриарх Кирилл положительно оценил проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Он обратился в Госдуму с предложением публичного обсуждения этой нормы.

Смертная казнь

ЛГБТ

Иран

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама