Мир 05 сентября 2022, 23:03 Поделиться Telegram

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Viber Двух ЛГБТ-активистов в Иране приговорили к смертной казни за пропаганду гомосексуализма Суд в Иране приговорил двух человек к смертной казни за пропаганду гомосексуализма Pixabay

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Двух ЛГБТ-активистов приговорили к смертной казни в Иране, сообщила газета The Jerusalem Post. Суд признал их виновными в «пропаганде гомосексуализма».

Речь идет о 31-летней Захре Седики Хамедани из Накаде и 24-летнем Эльхаме Чубдаре из Урмии. Правозащитники из организации Hengaw рассказали, что задержанных лишили доступа к адвокату, и до оглашения приговора держали в женском отделении центральной тюрьмы Урмии.

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«Они, вероятно, будут повешены с использованием варварского метода долгого, медленного удушения», — отметил британский правозащитник Питер Тэтчелл.

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Авторы статьи напомнили, что с 1979 года в Иране казнили от четырех до шести тысяч геев и лесбиянок.

Патриарх Кирилл положительно оценил проект закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Он обратился в Госдуму с предложением публичного обсуждения этой нормы.

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