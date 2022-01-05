Появилось видео с применением боевого оружия протестующими в Алма-Ате

Видео с применением боевого оружия со стороны протестующих в Казахстане появилось в Сети. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, что человек, предположительно, являющийся сотрудником правоохранительных органов, получает смертельное ранение в результате обстрела, открытого со стороны участников митинга. Рядом с ним еще один мужчина укрывается щитом. Слышны крики и звуки выстрелов. По данным «Военного обозревателя», видео было снято в Алма-Ате.

Позже видео появилось в других Telegram-каналах.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к населению сегодня заявил, что среди силовиков есть те, кто погиб или был ранен в результате беспорядков.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины», — сказал политик.

Он подчеркнул, что будет применять максимально жесткие меры против митингующих, которые нарушили закон и совершили преступления.

Сегодня Токаев стал председателем Совета безопасности. Ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана добавил, что будет оставаться в столице страны.