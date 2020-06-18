Автомобиль протаранил в толпу протестующих в Портленде. Видео

В американском Портленде (Орегон) водитель машины въехал в толпу протестующих, сбил с ног нескольких демонстрантов и скрылся с места происшествия на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции города, в результате наезда три человека получили незначительные ранения. Водитель был задержан. Его мотивы пока неизвестны.

Позже канал NowThis News уточнил, что двое протестовавших были доставлены в больницу на скорой помощи, третий — на личном автомобиле. Полиция арестовала 27-летнего Энтони Иглхорса-Лассандро, который сидел за рулем Ford Fusion, протаранившего толпу. Для его поимки в воздух были подняты вертолеты. Мужчине были предъявлены обвинения по трем пунктам. В том числе, за хранение запрещенных веществ.

8 июня в Сиэтле водитель машины въехал в толпу протестующих, а когда был вынужден остановиться, вышел из автомобиля и открыл стрельбу.