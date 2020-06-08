Водитель попытался въехать в толпу протестующих в Сиэтле. Видео
На кадрах видно, что основная часть толпы стоит на соседней улице. Машина ехала на большой скорости, люди начали разбегаться, а самые отчаянные попытались ее остановить. В ход пошел лист железа. Протестующие разбили в автомобиле окна, после чего водитель остановился, вышел на улицу и открыл огонь. Он ранил одного человека.
Как сообщила газета Seattle Times, получившего пулю участника демонстрации отвезли в больницу, а стрелка задержали.
Массовые протесты в США вспыхнули после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Сначала на улицы вышли жители этого города. Протесты переросли в массовые погромы и мародерство. Волна негодования перекинулась в другие крупные американские города и в Европу.
Во время похорон Флойда мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей встал на колено перед его гробом и расплакался.