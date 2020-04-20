Протестующих против карантина в США остановили врачи

В выходные сразу в нескольких городах США прошли митинги против самоизоляции. В штате Колорадо путь недовольным гражданам преградили врачи. Но людей это не остановило. Они продолжили выкрикивать лозунги с требованием закончить карантин. В соцсетях — сотни комментариев в поддержку медиков и десятки вопросов к местной полиции.

Основной посыл митингующих — отказаться от карантина и позволить выйти на работу. На кадрах — врачи в масках никак не реагируют на выкрики недовольных жителей.

На одном из опубликованных видео митингующая задается вопросом, почему она не может, так же как и врачи, выйти на работу, ведь она тоже в своей жизни спасала людей.

Люди в комментариях пишут, что эти фотографии через время могут войти в учебники по истории США. Некоторые не понимают, куда смотрит полиция, и почему медикам, помимо борьбы с коронавирусом, еще приходится «бороться с идиотизмом».

ругие назвали участие врачей в подобных митингах «отвратительным». «Горда, что медсестры и доктора дали отпор. Так отвратительно, что им приходится беспокоиться о чём-то подобном», — заявила одна из комментирующих.

Видео с протестами в США стали появляться в соцсетях накануне. Митинги решили провести после того, как президент страны Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter сообщение с просьбой «освободить» определенные штаты.