Тысячи американцев вышли на улицы своих городов с протестами и требованием отменить карантинные ограничения. Они хотят работать и заражаться. Трамп поддался давлению и теперь намерен ослабить карантин.

На улицах и рядом с административными зданиями в нескольких штатах жители устроили митинги, потому что им надоело сидеть взаперти. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп опубликовал несколько сообщений на своей странице в Twitter с посланием демонстрантам «освободить» определенные штаты.

«Как люди могут быть настолько чертовски глупыми, чтобы протестовать из-за запрета по всей стране. Они не хотят оставаться дома, чтобы защитить граждан, находящихся в опасности? Сторонники Трампа пробили очередное дно. Больно видеть этих невежественных людей на наших улицах», — пожаловать американка в Twitter.

«Все, что вам нужно знать об этом протесте в Хантингтон-Бич — на парне с надписью „COVID-19 — ЛОЖЬ“ надето больше средств индивидуальной защиты, чем на большинстве американских работников здравоохранения на передовой», — написал другой пользователь.

В Техасе некоторые протестующие скандируют: «Давайте работать, давайте работать!». Население очень обеспокоено тем, что ему не дают работать, так как предприятия и магазины закрыты. Уже 22 миллиона американцев за месяц подали заявки на пособие по безработице.

Тем временем, Трамп сейчас рассматривает варианты ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за пандемии, пока врачи говорят, что это безрассудно, пока не найдено лекарство от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом остается в США одной из самых тяжелых. В стране число жертв COVID-19 превысило отметку в 40 тысяч человек, более 746 тысяч заражены.