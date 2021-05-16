Протестующие заблокировали доступ к месторождению нефти в Эквадоре

В Эквадоре коренная амазонская община заблокировала доступ к участку нефтяного месторождения Эден-Ютури. Разрабатывающая компания Petroecuador после этого обратилась к военным с просьбой наладить доставку грузов и персонала вертолетами.

«Столкнувшись с блокадой, поддерживаемой сообществом Кичуа-эль-Эден и препятствующей свободному перемещению в блоке Эден-Ютури, <…> госкомпания запросила материально-техническую поддержку у вооруженных сил для замены технического персонала и снабжения продовольствием и сырьем, чтобы поддерживать работу этого важного нефтяного месторождения, избегая, таким образом, экономических потерь для страны», — говорится в заявлении на сайте Petroecuador.

Доступ для людей и техники на участок нефтедобычи был перекрыт еще в понедельник, 10 мая.

Уже почти два года местные жители добиваются подписания нового соглашения с компанией о добыче нефти на территории их сообщества. Перекрывая доступ к участку месторождения нефти они выражают свой протест против отсутствия реакции предприятия на озвученные ими запросы.

Непоправимый вред окружающей среде несет проект государственной компании Украины «Нафтогаз» по добыче сланцевого газа на Юзовском участке в Донецкой области. Это может привести к экологической катастрофе по всему Донбассу, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Авторы отметили, что при ошибке в технологическом процессе произойдет загрязнение реки Северский Донец — главной водной артерии региона. В зоне риска находится население всего Донбасса. Авторы заявления подчеркнули, что официальный Киев игнорирует протесты местных жителей ради своих сомнительных политических выгод.