Украине предсказали экологическую катастрофу в Донбассе

Проект государственной компании Украины «Нафтогаз» по добыче сланцевого газа на Юзовском участке в Донецкой области нанесет непоправимый вред окружающей среде. Это может привести к экологической катастрофе по всему Донбассу. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Авторы отметили, что при ошибке в технологическом процессе произойдет загрязнение реки Северский Донец — главной водной артерии региона. Процесс бурения скважин для добычи сланцевого газа обернется отравлением почвы и грунтовых вод, которые отравят людей за много десятков километров от места разработки.

В зоне риска находится население всего Донбасса. Авторы заявления подчеркнули, что официальный Киев игнорирует протесты местных жителей ради своих сомнительных политических выгод.

Юзовский участок занимает площадь в восемь тысяч квадратных километров. Он расположен на территории Донецкой и Харьковской областей Украины. В конце прошлого года «Нафтогаз» стал полным владельцем компании «Надра Юзовская», которая владеет разрешением на проведение разведки и добычи на этом участке. «Нафтогаз» объявил о намерении пробурить три разведывательные скважины для поиска залежей нефти и газа.