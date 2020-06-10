Протестующие выкинули в озеро памятник Колумбу в США. Видео

Массовые протесты продолжаются в некоторых американских штатах. Очередная акция в Виргинии закончилась тем, что жители снесли памятник Христофору Колумбу и выкинули его в озеро.

Вечером 9 июня порядка тысячи протестующих собрались в парке Берд Парк в городе Ричмонде. Сначала митинг проходил мирно, сообщил телеканал WRIC. Затем люди направились к памятнику Колубму, который убрали с постамента с помощью трех веревок. Монумент отнесли к озеру и бросили его в воду. Как рассказал один из участников акции, никто заранее не планировал сносить памятник.

Ранее судья в Ричмонде запретил властям штата прикасаться к памятнику генералу Роберту Ли. Тот был главнокомандующим рабовладельческими штатами в период Гражданской войны. Памятник запретили трогать в течение 10 дней. Такое решение последовало после заявления губернатора Виргинии Ральфа Нортэма, который распорядился снести статую.

Споры вокруг памятника Роберту Ли развернулись на фоне митингов в США. Протесты в разных городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался из-за жесткого задержания, организованного полицией. Акции прошли не только в США, но и некоторых других странах.