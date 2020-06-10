Погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне завершилась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом. Мужчину похоронили без камер на кладбище в Хьюстоне — недалеко от того места, где покоится его мать.

Гроб с телом Флойда доставила на кладбище повозка, запряженная двумя белыми лошадьми, сообщило РИА «Новости». Собравшиеся встретили ее криками «Джордж Флойд», «Я не могу дышать». Среди них кто-то произнес и новый слоган — «Мы будем дышать».

На церемонии захоронения присутствовали члены семьи Флойда и приглашенные гости. Сам процесс похорон остался за кадром. В нем приняли участие близкие других темнокожих граждан США, чья гибель не осталась незамеченной, уточнила газета «Известия». Попрощаться с Флойдом пришли в том числе родственники Трейвона Мартина, Майкла Брауна, Эрика Гарднера, Ахмода Орбери и других.

На размещенных в Сети роликах видно, как золотой гроб с телом афроамериканца, украшенный ярко-красными цветами, грузят в катафалк.

Траурную процессию сопровождали полицейские. В течение всего дня они дружелюбно общались с собравшимися, раздавали воду и помогали тем, кто внезапно терял сознание.

По решению властей Хьюстона, 9 июня стало Днем Джорджа Флойда. Его гибель в Миннеаполисе из-за жесткого задержания полицейскими вызвала в США волну протестов. Поддержали их и в некоторых европейских городах.