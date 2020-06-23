Протестующие в Вашингтоне прорвали полицейское оцепление

Протестующие против расовой дискриминации в Вашингтоне попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону на площади Лафайетт. Люди прорвали полицейское оцепление и устроили стычку со стражами порядка.

Как сообщил телеканал NBC News, полицейским пришлось применить против протестующих перцовый газ. Люди прорвались через оцепление, обвязали памятник веревкой и начали скандировать, что Эндрю Джексон «должен уйти».

Во время стычки с полицейским пострадали четыре представителя органов правопорядка. Они получили травмы, когда пытались разогнать обитателей стихийного палаточного городка, который блокировал одну из улиц, ведущую к площади с памятником.

Жители США вышли на улицы крупных американских городов после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Власти Соединенных Штатов отправили на помощь полицейским бойцов национальной гвардии.

Мирные протесты в течение нескольких дней переросли в погромы. На улицах появились мародеры. Полицейские Нью-Йорка обратились к соотечественникам с призывом прекратить обращаться с ними «как с животными и головорезами».