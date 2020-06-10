«Хватит обращаться с нами как с животными»: полицейские Нью-Йорка попросили об уважении

В Нью-Йорке полицейские обратились к американцам на фоне протестов, которые до сих пор бушуют в США после смерти Джорджа Флойда. Стражи порядка пожаловались, что остались практически одни.

Перед общественностью выступил глава профсоюза нью-йоркской полиции Майк О’Мира, рассказав о наболевшем.

«Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. Начните уже относиться к нам с уважением. Наши законодатели покинули нас. СМИ осыпали нас бранью. Это омерзительно», — заявил О’Мира.

Он подчеркнул, что полицейские Нью-Йорка осуждают поступок коллег из Миннеаполиса, которые ответственны за гибель Флойда. Тем не менее, иногда правоохранителям приходится «вставать на колено».

«Пожалуйста, люди, не вынуждайте нас так поступать», — заключил О’Мира.

Массовые протесты в США начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских во время задержания надавил на горло мужчины. Флойда увезли в больницу, где он позже скончался. Причиной смерти медики указали асфиксию — фактически темнокожего американца задушили.

Сначала на улицы вышли жители Миннеаполиса, где все и произошло. Они требовали справедливости. Затем протестные акции, демонстрации и беспорядки прокатились по всем Соединенным Штатам. Их поддержали и в некоторых европейских городах.