Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Протесты в США продолжают набирать обороты. В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.

В Сиэтле вместе с другими городами США продолжаются акции протеста под эгидой «Black lives matter», которые возникли из-за смерти Джорджа Флойда, уточнило Daily Mail.

Полиция предпринимала попытки навести порядок в городе с помощью светошумовых гранат, слезоточивого газа. Она также и применяла насилие в ответ на агрессивные действия активистов.

После многочисленных столкновений с полицией, протестующие начали требовать отставки властей города. В итоге полицейский участок близ Капитолийского холма Сиэтла был закрыт, его заколотили фанерой, опасаясь мародерства.

На следующий день протестующие огородили район Капитолийского холма и объявили его «Автономной зоной». При въезде в нее установили плакаты «Вы входите в Автономную зону Капитолийского холма, свободную от полиции» и «Вы покидаете территорию США».

Протестующие выдвинули несколько требований к правительству Сиэтла, которые касаются правосудия, здравоохранения, экономики и социальной сферы. Люди пока не уверены, какие действия предпринимать дальше, но утверждают, что справляются со всем без полиции, а в зоне «нет насилия».

Американский президент Дональд Трамп осудил активистов и назвал их «внутренними террористами». Он призвал мэра города навести порядок, но она проигнорировала президента.