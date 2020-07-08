Протестующие в Сербии захотели штурмом взять здание парламента

Протестующие в столице Сербии Белграде попытались прорваться в здание парламента страны. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости». Участников протестных акций у здания парламента разогнали с использованием кавалерии и бронеавтомобилей.

Видео/Фото: РИА «Новости»

Накануне в Белграде перед зданием парламента прошла акция против введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. До этого в стране вводился режим ЧП из-за ситуации с COVID-19 в середине марта. Тогда эти ограничительные меры стали одними из самых жестких в Европе. 6 мая меры отменили. 21 июня в Сербии прошли парламентские выборы, где победила Сербская прогрессивная партия. Ее возглавляет действующий глава государства.

С конца июня в стране количество зараженных коронавирусом стало расти. Вину за это оппозиция возложила на правительство, так как во время предвыборной кампании партия устраивала митинги и другие акции. При этом маски или перчатки их участники не носили. Многие также видят причину в действии президента, который мог отменить карантин, чтобы укрепить свою власть после парламентских выборов.

Накануне в митинге приняли участие порядка пяти тысяч человек: они жгли полицейские машины и мусорные контейнеры.