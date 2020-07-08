Сербов попытались вновь закрыть дома из-за коронавируса. Они в ответ ворвались в парламент и подожгли машины

Недовольство по-сербски

Руководство Сербии предупредило местных жителей, что в стране вскоре вновь введут комендантский час. По плану властей, людям запретят покидать свои дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника. Президент Александр Вучич объявил и о запрете на собрание более пяти человек в помещениях и на улице из-за роста количества заболевших. Такое развитие событий не понравилось многим сербам.

«Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напала на сотрудников полиции, которые были там при выполнении служебных обязанностей, и забросала их камнями», — заявил директор полиции Владимир Ребич.

Мужчина подтвердил, что некоторые митингующие прорвались в здание парламента, однако их быстро вытеснили оттуда.

По данным The Associated Press, сербские правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и другие спецсредства. В Сети пользователи выкладывают снимки демонстрантов, пострадавших от рук полицейских, и видео, на которых людей избивают дубинками. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения, 23 человека задержаны.

Премьер страны Ана Брнабич осудила митингующих и оппозиционных политиков, которые, по ее мнению, стоят за беспорядками. По ее словам, на фоне акции Сербия сталкивается с самым сильным ударом СОVID-19 с начала пандемии.

Защита от коронавируса

До этого Сербия вводила режим ЧП в середине марта. Тогда эти ограничительные меры из-за COVID-19 стали одними из самых жестких в Европе. Правда, их отменили уже 6 мая в связи с улучшением ситуации. А 21 июня прошли парламентские выборы, где победила Сербская прогрессивная партия. Ее возглавляет действующий глава государства.

С конца июня в Сербии начали фиксировать рост количества зараженных. Оппозиция обвиняет в этом правительство, так как во время предвыборной кампании партия устраивала митинги и другие акции. При этом их участники не носили маски или перчатки. Многие также видят причину в действиях президента, который мог отменить карантин, чтобы укрепить свою власть после парламентских выборов.

Во вторник Министерство здравоохранения Сербии сообщило, что в стране за 24 часа умерли 13 человек. Также зафиксировали 299 новых случаев заболевания. С момента начала пандемии в Сербии общее число подтвержденных случаев превысило 16 тысяч.

Это не единственная страна в Европе, которая заново вводит ограничения в связи с COVID-19. Европу накрывает вторая волна коронавируса. Так, властям Великобритании пришлось закрыть на карантин город Лестер. Он стал первым в стране, где ввели местный карантин. За две недели там зарегистрировали порядка 900 новых случаев заражения. В Германии ввели локдаун в округах Варендорф и Гютерсло. В последнем всего за неделю зарегистрировали 338 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей.