Протестующие в Нью-Йорке врезались на машине в группу полицейских

Пострадали, как минимум, двое правоохранителей. Также известно, что в Нью-Йорке разграблены почти все магазины и торговые центры.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который живет в США, почтил память Джорджа Флойда и обратился к американцам. Он призвал их оставаться в безопасности и заботиться о своих близких.