    02 июня 2020, 12:08

    Протестующие в Нью-Йорке врезались на машине в группу полицейских

    Дарья Морозова

    Протестующие из-за смерти Джорджа Флойда протаранили группу полицейских на автомобиле в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Пострадали, как минимум, двое правоохранителей. Также известно, что в Нью-Йорке разграблены почти все магазины и торговые центры.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который живет в США, почтил память Джорджа Флойда и обратился к американцам. Он призвал их оставаться в безопасности и заботиться о своих близких.