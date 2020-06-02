Овечкин почтил память Джорджа Флойда и обратился к американцам
«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться», — написал Овечкин в Twitter.
Он также призвал всех оставаться в безопасности и заботиться о своих близких.
Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из них, Дерек Шовин, прижал своим коленом шею Флойду. Мужчина говорил, что не может дышать, но офицер не ослабил хватку. В итоге задержанный скончался в реанимации.
После этого протесты прокатились сначала по Миннесоте, а потом начались по всей стране. Демонстрации и погромы продолжаются до сих пор.
Тем временем медэксперты обнародовали данные о причине смерти Флойда. Она произошла от удушения.