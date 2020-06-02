Овечкин почтил память Джорджа Флойда и обратился к американцам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который уже много лет живет в США, не остался в стороне от смерти афроамериканца Джорджа Флойда и последующих после нее событий. Российский хоккеист высказал свое мнение по поводу происходящего.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться», — написал Овечкин в Twitter.

Он также призвал всех оставаться в безопасности и заботиться о своих близких.

Джордж Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из них, Дерек Шовин, прижал своим коленом шею Флойду. Мужчина говорил, что не может дышать, но офицер не ослабил хватку. В итоге задержанный скончался в реанимации.

После этого протесты прокатились сначала по Миннесоте, а потом начались по всей стране. Демонстрации и погромы продолжаются до сих пор.

Тем временем медэксперты обнародовали данные о причине смерти Флойда. Она произошла от удушения.