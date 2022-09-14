Протестующие в Ереване потребовали импичмента премьера Пашиняна | 360°

Мир 14 сентября 2022, 09:04 Поделиться Telegram

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Viber Протестующие в Ереване потребовали импичмента премьера Пашиняна «Sputnik Армения»: протестующие в Ереване объявили импичмент премьеру Пашиняну РИА «Новости»

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Утром 14 сентября у здания армянского парламента вновь собрались участники акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

Полицейские уже выставили оцепление и никого не пропускают к служебному входу в парламент, которым обычно пользуются депутаты.

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Протестующие запаслись водой и продуктами. Похоже, они рассчитывают на длительный пикет. В акции принимают участие родители погибших в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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По данным ТАСС, у здания парламента Армении собрались десятки оппозиционно настроенных граждан. Многие из них провели здесь всю ночь.

«Утром ждем депутатов, которые должны прийти на работу, хотим с ними встретиться, понять, намерены ли они запустить процесс импичмента в отношении Пашиняна», — заявил один из инициаторов акции, бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

Митинги начались в Армении в апреле, оппозиция требует отставки премьер-министра Пашиняна. Причиной недовольства людей стали высказывания премьер-министра страны по поводу Нагорного Карабаха.

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