Митингующие в Ереване подошли к оцеплению силовиков перед резиденцией Пашиняна

Толпа протестующих в Ереване подошла к оцеплению силовиков перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Подробности сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

У здания митингующих встретили бойцы спецназа в полной экипировке, со шлемами и щитами. Силовики полностью перекрыли проход к резиденции, сообщил корреспондент агентства.

Люди идут большой колонной в сопровождении автомобилей и музыки. Накануне у резиденции премьер-министра уже были стычки с полицией.

Митинги начались в Армении в апреле, оппозиция требует отставки премьер-министра Пашиняна. Причиной недовольства людей стали высказывания премьер-министра страны по поводу Нагорного Карабаха.